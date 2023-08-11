Олег Меньшиков и Евгений Ткачук погрузятся в пучину множественной личности

28, 29 и 30 сентября в Театре Ермоловой пройдут премьерные показы нового спектакля 18+ «Комната Адлера», в котором сыграют Олег Меньшиков и Евгений Ткачук.

По сюжету психиатр пытается разобраться в мотивах преступлений, совершенных его пациентом, в психике которого возникла некая экосистема в виде дома с большим количеством комнат. В них словно проживает не менее десяти самых разных по имени и возрасту, по взгляду на жизнь и окружающий мир личностей, выражающих разные стороны его природы.

Пьеса была написана на основе истории жизни Билли Миллигана — фигуранта одного из самых загадочных судебных процессов XX века, в сознании которого сосуществовали сразу 24 личности.

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Режиссер постановки — Лера Суркова. Автор пьесы — Анастасия Букреева.