В Театре Ермоловой поставят комедийный мюзикл в духе Тима Бертона

В середине сентября в Театре имени Ермоловой появится первый за всю историю данной сцены мюзикл. Это будет постановка «Крем» (16+) режиссера Алексея Золотовицкого.

По сюжету, главную героиню бросил муж, но оставил ей заведение под названием «Крем». Умная женщина – ресторатор, поэт, певица – уверена в себе и в том, что сумеет сделать из этой точки популярное место и хорошо заработать. Но при первом же знакомстве помещение оказывается не рестораном, а крематорием. И работают там довольно странные люди.

«Я, как человек, воспитанный на Тиме Бертоне и на не адаптированных, а настоящих сказках братьев Гримм, очень люблю черный юмор и страшные, ироничные и смешные сказки. И когда мне предложили поставить мюзикл про крематорий, то я, конечно, сразу же согласился», - говорит постановщик. «Ведь основная идея спектакля не в том, что мы кого-то хороним на сцене, а в том, как люди приспосабливаются к ситуации, переходят из одного исходного события к другому, хватаются за любые безумные идеи, чтобы как-то выжить. В любой комедии надо искать для себя какой-то смысл и стараться воспринимать все жизненные сложности через смех. Ведь смерть и смех идут рука об руку ещё с первых шажков человечества».

В постановке заняты Егор Абрамов, Анастасия Альмухаметова, Дарья Мельникова, Стася Милославская, Андрей Мартынов, Шариф Абдул и другие актеры.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Премьерные показы запланированы на 15, 16 и 17 сентября.