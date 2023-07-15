МАМТ перенесет действие оперы «Царская невеста» в 2072 год

18 июля в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет открытая репетиция новой оперы «Царская невеста», премьерные показы которой намечены на 20-22 сентября. Само произведение, напомним, написано композитором Николаем Римским-Корсаковым.

Режиссер постановки Дмитрий Белянушкин предлагает зрителям заглянуть в будущее, перенося действие оперы в условное время 2072 года. В этой антиутопии в Россию вернулась монархия вместе с возрождением традиционной русской культуры. Костюмы персонажей стилизованы в историческим стиле, который в будущем вновь становится частью быта страны.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В спектакле поднимаются темы свободы воли человека и воли бога как краеугольные вопросы русского мировоззрения.

«Эта история о людях, которые хотят жить надеждой на будущее счастье. В центре истории Грязной, который в погоне за личным счастьем разрушает все вокруг и лишь в конце приходит к покаянию. История мира имеет спиралевидную структуру, но хочется верить, что события нашей оперы не повторятся», - говорит постановщик.

Дирижером выступит Ариф Дадашев.