Передал «привет» SHAMAN от Собчак и отправил Гребенщикова* на Бали: Богомолов высказался о сбежавших россиянах

Режиссер Константин Богомолов представил на фестивале «Горький плюс» в Нижнем Новгороде свой новый спектакль «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя». Допремьерный показ постановки также прошел и в Москве.
В своей новой работе эпатажный режиссер размышляет о судьбе уехавших из России, энергиях вечности и времени и вспоминает SHAMAN.
О чем спектакль «Дачники на Бали»
В основу спектакля Богомолова легла пьеса Максима Горького «Дачники». Правда, в нем Константин Юрьевич остался верен себе – практически переписал сам весь текст классика, подогнав его под нынешние реалии. Впрочем, имена героев и «дух» произведения он все же сохранил.
По сюжету спектакля Богомолова несколько зажиточных россиян после изменения мировой повестки в начале прошлого года уезжают на Бали и селятся неподалеку друг от друга. А Новый год празднуют все вместе в одном доме.
Там они ведут праздные разговоры ни о чем, вспоминают свое прошлое в Москве и пытаются распутать клубок сложных взаимоотношений.
Главный герой по фамилии Басов разбирается со своей женой Варей (Александра Ребенок), олигарх Суслов подозревает супругу в изменах, Мария рассказывает грустную историю о своей жизни «падшей женщины» влюбленному в нее режиссеру Власу, который не смог найти применения ни на Родине, ни за границей. А Ольга жалуется на своих шестерых детей и усталость от них.
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Игорь Миркурбанов в спектакле «Дачники на Бали, или Асса 30 лет спустя». Фото: Ирина Даен
Чуть позже к этой компании присоединяется известный певец Борис Шалимов (в пьесе «Дачники» Горького он писатель), в котором явно угадываются черты признанного в России иноагентом Бориса Гребенщикова*. Да практически говорится об этом открытым текстом, когда персонажи спектакля называют Шалимова Б. Г – Борисом Григорьевичем, обыгрывая знаменитые инициалы рок-легенды.
По сюжету Б. Г, роль которого играет актер Игорь Миркурбанов, приезжает на Бали на зиму. Он дает концерт для гостей дома, рассказывает о своем детстве (И в этом рассказе звучит автобиографичный отрывок из книги самого режиссера «Так говорил Богомолов»), делится размышлениями, почему новое поколение стало асексуальным и всячески демонстрирует свою усталость от жизни. А Б. Г в свою очередь говорят, что в его текстах нет энергии вечности, а только энергия времени...
Стоит отметить, что практически одновременно с показом спектакля Константин Богомолов выпустил манифест с громким названием «Я умру, а вы останетесь?». В нем он сравнивает эмиграцию со смертью, говоря, что это «покидание земного предела, но сохранение способности видеть, что происходит на твоей земле, в твоем доме, с твоим миром — без тебя».
Мол, уехавший человек слышит и видит то, что происходит на его Родине, а его не видят и не слышат… Эту же мысль он продолжает и в своей постановке.
«Мой спектакль тоже о потерявших связь со временем и Родиной людях. Об умирающих в благополучии и комфорте в теплом климате южных земель русских жителях «особняка», о котором я писал недавно. О трагической арке поколения 80-х и 90-х, деградировавших и заблудившихся», - пишет Константин Богомолов в своем манифесте.
* (Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).
И причем здесь SHAMAN?
Текст вызвал бурные реакции в соцсетях. Одни посчитали, что в принципе Константин Юрьевич все правильно говорит, другие попеняли режиссеру на то, что его жена, телеведущая Ксения Собчак и есть та самая яркая представительница 80-х и 90-х – «деградировавших и заблудившихся». Но Богомолов просто закрывает на это глаза.
Так, Собчак также припомнили ее короткую миграцию: в октябре прошлого года телеведущая пешком переходила через границу Беларуси и Литвы. Когда ее сотрудники – коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский - были обвинены в вымогательствах у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В это время в доме ведущей проходили обыски, как раз в присутствии Константина Богомолова.
Тогда в СМИ появлялась информация, что Ксения тоже проходит подозреваемой по этому делу, но она не подтвердилась.
В итоге за пределами России Ксения Собчак провела чуть меньше месяца, после чего вернулась домой. Поняла, что угроза миновала…
Сцена из спектакля «Дачники на Бали, или Асса 30 лет спустя». Фото: Ирина Даен
Пока жена отсутствовала, Константин Богомолов продолжал заниматься обычными делами: руководил театром на Малой Бронной, выпускал спектакли, придумывал тексты для будущих манифестов. И делал вид, что ничего не произошло, словно стараясь лишний раз не тревожить супругу.
И кажется, что даже в своем новом спектакле «Дачники на Бали» Константин Юрьевич вновь пытается порадовать жену. Так, в одном из эпизодов он подкалывает певца SHAMAN.
По сюжету постановки один из героев говорит другому, что их знакомый позвал на Бали Шамана. «Как, SHAMAN тоже здесь?» - искренне удивляется собеседник, имея в виду певца.
В итоге выясняется, что речь идет об обычном шамане, а не об авторе хитов «Встанем» и «Я русский». Можно сказать, что Константин Богомолов передал «привет» артисту от своей жены.
Сцена из спектакля «Дачники на Бали, или Асса 30 лет спустя».Фото: Ирина Даен
Как известно, Ксения Собчак не раз задевала SHAMAN в своих публикациях, признавалась, что «хочет быть рубашкой на теле артиста и микрофоном на его выступлениях». Сам певец с иронией относится к действиям Собчак, говоря о ее влюбленности в него.
Однако вернемся к спектаклю. Несмотря на обилие стебных моментов, постановка получилась грустной и пронзительной. И кажется, что режиссер жалеет своих персонажей с их пустой болтовней, сложными характерами, чрезмерной рефлексией, сомнениями, страхами и бесконечной тоской по чему-то родному…
А еще напоминает, что Родина – это все-таки жизнь. И чтобы чувствовать себя живым, не стоит расставаться с ней!
Официальная премьера постановки пройдет в сентябре в Москве.