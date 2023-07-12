Передал «привет» SHAMAN от Собчак и отправил Гребенщикова* на Бали: Богомолов высказался о сбежавших россиянах

Режиссер Константин Богомолов представил на фестивале «Горький плюс» в Нижнем Новгороде свой новый спектакль «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя». Допремьерный показ постановки также прошел и в Москве.

В своей новой работе эпатажный режиссер размышляет о судьбе уехавших из России, энергиях вечности и времени и вспоминает SHAMAN.

О чем спектакль «Дачники на Бали»

В основу спектакля Богомолова легла пьеса Максима Горького «Дачники». Правда, в нем Константин Юрьевич остался верен себе – практически переписал сам весь текст классика, подогнав его под нынешние реалии. Впрочем, имена героев и «дух» произведения он все же сохранил.

По сюжету спектакля Богомолова несколько зажиточных россиян после изменения мировой повестки в начале прошлого года уезжают на Бали и селятся неподалеку друг от друга. А Новый год празднуют все вместе в одном доме.

Там они ведут праздные разговоры ни о чем, вспоминают свое прошлое в Москве и пытаются распутать клубок сложных взаимоотношений.

Главный герой по фамилии Басов разбирается со своей женой Варей (Александра Ребенок), олигарх Суслов подозревает супругу в изменах, Мария рассказывает грустную историю о своей жизни «падшей женщины» влюбленному в нее режиссеру Власу, который не смог найти применения ни на Родине, ни за границей. А Ольга жалуется на своих шестерых детей и усталость от них.

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