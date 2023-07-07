130-летие Маяковского отметят масштабным мюзиклом в Кремле

19 июля страна отметит 130-летие со дня рождения поэта Владимира Маяковского. В этот день Театр на Малой Ордынке представит на сцене Государственного Кремлевского дворца премьерный показ спектакля «Маяковский. Городской мюзикл».

В первой части вечера почетные гости мероприятия прочитают стихи революционного поэта. А затем будет показана сама постановка, основанная на произведениях Маяковского, его собственных воспоминаниях и письмах, а также свидетельствах о нем Лили Брик и ее сестры Эльзы Триоле.

Это история о человеке, который создавал новый мир, но не нашел в нем места для себя. Либретто Алексея Шошева и Александра Лебедева передает дух эпохи, в которой жил поэт, и подчеркивает самобытность его стихов. Шошев, выступающий также композитором спектакля, создал для него фактурные марши, впечатляющие хоровые партии и другие запоминающиеся музыкальные номера.