Театр Вахтангова выйдет на Арбат с праздничным концертом

Вечером 1 июля на московском Арбате состоится уже 15-й по счету праздничный концерт, посвященный закрытию сезона Театра имени Вахтангова.

В 21:00 артисты соберутся у фасада театра, чтобы проводить 102-й сезон и попрощаться со зрителями на два месяца. Праздник проведут заслуженный артист России Владимир Вдовиченков и актриса Яна Соболевская.

В концерте примут участие вахтанговцы всех поколений, в частности, народные артисты России Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Марина Есипенко, Ольга Тумайкина, а также заслуженные артисты Михаил Васьков, Мария Волкова, Анна Дубровская, Андрей Зарецкий, Игорь Карташев, Юрий Красков, Елена Сотникова и многие другие.

Напомним, автором идеи данной акции, запущенной в 2009 году, стал актер Виктор Добронравов.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что новый, 103-й сезон Театр Вахтангова откроет 6 сентября спектаклями «Амадей», «Генерал и его семья», «Любовь у трона», «Вечер Людмилы Максаковой» и «Матренин двор». Продажа билетов на сентябрьские постановки откроется уже 5 июля.