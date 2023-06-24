Софья Евстигнеева сыграет в спектакле МХТ имени Чехова о разбитых иллюзиях

29 и 30 июня на Новой сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля Елизаветы Бондарь «Тахир и Зухра» по пьесе Зухры Яниковой.

А вообще это старинная узбекская сказка о трагическом чувстве двух влюбленных, которым не суждено быть вместе. В новом спектакле пьесе восточный эпос причудливо и органично сплетен с современными реалиями, где тоже имеют место быть несправедливость и борьба за выживание.

По сюжету, с раннего детства мать внушала Тахиру веру в его исключительность, в его особый путь. Она старалась защитить своего ребенка, росшего без отца, от косых взглядов патриархального общества. И сейчас, когда выросший Тахир работает на стройке, а его возлюбленная Зухра ждет ребенка от другого, материнские слова становятся той опорой, которая помогает парню выжить. Но надолго ли хватит его веры?

«Тахир не знает, что ему делать. Он пытается придумать жизнь, которая существует вне окружающей его реальности. Сочиняет себе новую сказку, строит воздушные замки. Они – его единственная отрада. Наш спектакль – это история про одиночество, про разбитые иллюзии и невозможность быть счастливым в обществе, наполненным патриархальными паттернами», - говорит режиссер Елизавета Бондарь.

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Главные роли в постановке играют внучка Евгения Евстигнеева Софья и окончивший год назад Школу-студию МХАТ молодой актер Арсентий Журид. Также в спектакле заняты Мария Сокова, Антон Ефремов, Юлия Витрук и Никита Карпинский.