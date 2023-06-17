SHAMAN и Расторгуев получили главные роли в новой опере Матвиенко «Викинг»

В 2024 году Игорь Матвиенко представит свою новую оперу «Викинг», посвященную князю Владимиру. Главные роли в ней исполнят певцы SHAMAN и Николай Расторгуев. Первому досталась роль князя, второму - святителя Федора.

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Показ премьеры запланирован на фестивале «Таврида». Об этом сам продюсер и композитор рассказал 16 июня в рамках ПМЭФ-2023.

«Я работаю над этим уже восемь лет. Это большая опера-реконструкция «Викинг» о жизни и деятельности князя Владимира, - цитирует Матвиенко ТАСС. - Это будет такая современно-фольклорная опера».

Отмечается, что на сцене, кроме двух главных звезд, будет около 300 человек.