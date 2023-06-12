Александр Семчев и Александра Ревенко разыграют «Госпожу Бовари» по-новому

12, 13 и 14 июня в московском Театре наций пройдут премьерные показы спектакля 18+ «Бовари» - по классическому роману Гюстава Флобера. Главные роли исполняют Александр Семчев и Александра Ревенко.

По сюжету произведения, молодая жена деревенского врача пытается избежать обыденности и пустоты провинциальной жизни, жаждет идеальной любви, о которой читала в книгах, и растрачивает на свои прихоти состояние супруга. Но в новой постановке мужу дали выйти из тени главной героини и показать себя.

«Роман Флобера начинается с длительного описания биографии Шарля: детство, школа, медицинский колледж… Эмма появляется только тогда, когда мы думаем, что роман о Шарле. Финал истории тоже принадлежит ему», - говорит режиссер спектакля Андрей Прикотенко. «Более того, финалу предшествует сюжет освобождения Шарля от кружев адовой мещанской пошлости, его символического восхождения. На похоронах Эммы он проклинает всех, весь мир, самого бога и становится чуть ли не античным героем, вступая в противоборство с теми силами, выиграть у которых невозможно».

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Добавим, что в постановке также заняты Елена Морозова, Наталья Щукина, Дмитрий Журавлев и другие артисты.