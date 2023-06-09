Богомолов отправит «Дачников» Горького на Бали

Известный режиссер Константин Богомолов рассказал, что его следующий спектакль в Театре на Бронной будет называться «Дачники на Бали». Это интерпретация романа Максима Горького «Дачники».

«Премьера официальная будет в сентябре. А 5 июля будет предпремьера», — цитирует Богомолова ТАСС.

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Режиссер также добавил, что спектакль сыграют на фестивале «Горький +» в Нижнем Новгороде 9 июля. Добавим, что это первая работа постановщика с материалом Максима Горького. Спектакль с молодыми актерами будет наполнен юмором и иронией.