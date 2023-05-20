Хибла Герзмава исполнит в Москве одну из самых трудных партий сопрано

20, 23 и 25 мая в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоятся премьерные показы оперы Винченцо Беллини «Норма». Режиссер постановки - Адольф Шапиро, заглавную партию исполняет Хибла Герзмава.

«Несмотря на известность и популярность, произведение Беллини крайне редко ставится в России, поскольку требует виртуозного владения техникой бельканто, а партия Нормы — одна из самых трудных в репертуаре сопрано. На сцене Музыкального театра опера «Норма» прозвучит впервые», — говорится в анонсе спектакля.

Сюжет «Нормы» строится на классическом конфликте чувства и долга. Верховная жрица галльских друидов влюбляется и римского проконсула в период, когда римляне завоевывают ее родные земли.

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Следующие показы оперы намечены на 27 и 30 июня.