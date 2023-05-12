Виктория Исакова, Александра Ребенок и Ирина Старшенбаум сыграют в откровенном спектакле

1 и 2 июля на сцене Театра на Таганке покажут спектакль 18+ «Наедине» с тремя популярными актрисами: Викторией Исаковой, Александрой Ребенок и Ириной Старшенбаум. Артистки расскажут три монолога о судьбах своих героинь.

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Все три истории объединяют общие темы — любовь, секс, отношения с мужчинами, детские травмы, одиночество и страх любить. При этом в монологах густо замешаны юмор, поэзия и психоанализ.

«Актрисы не стремятся полностью сжиться со своими героинями, а скорее рассказывают о них с юмором, в игровом, ироничном ключе, чтобы в конечном счете передать свойственную романтику, ранимость и жажду любви», — рассказали организаторы постановки, театральное агентство «Арт-партнер».

Режиссером спектакля выступает Никита Кобелев.