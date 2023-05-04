«Смотря на Иру Пегову, все мужчины должны бежать на поиски своих избранниц»: в МХТ имени Чехова поставили «Хануму»

11 и 12 мая в МХТ имени Чехова состоятся премьерные показы нового спектакля «Авлабар, или Новая Ханума» с Ириной Пеговой в главной роли.
Как пояснили на сайте театра, Авлабар — это один из старейших районов Тбилиси и место действия знаменитого водевиля Авксентия Цагарели «Ханума», написанного в 1882 году. Сюжет о соперничестве двух свах, каждая из которых предлагает свою невесту старому князю. История смешная, эмоциональная и в чем-то бесхитростная, как эмоциональные грузинские тосты.
Зрителей ждет совершенно новая «Ханума» — в новом переводе, с новыми песнями и диалогами, созданными специально для МХТ. Режиссер спектакля — Виктор Крамер.
«В сегодняшнее непростое время хочется дать людям глоток нормальной человеческой радости, — говорит постановщик. — Мир стал жесткий и суровый, но нам хочется верить, что где-то есть вымышленный Авлабар, где все всегда заканчивается хорошо».
«Роль свахи Ханумы репетирует Ирина Пегова. Если бы не было Ирины, может, и не было бы этого спектакля. В ней есть и красота, и лукавство, и мощная жизненная сила и уникальная женственность — те качества, которые, как мне кажется, есть и в Хануме. Смотря на Иру Пегову, все мужчины должны бежать на поиски своих избранниц. Так что она настоящая Ханума!»
В постановке также заняты: Янина Колесниченко, Артур Ваха, Юрий Стоянов, Мария Зорина, Станислав Дужников и другие актеры театра.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Первые показы намечены на 11, 12, 29 и 30 мая.