«Смотря на Иру Пегову, все мужчины должны бежать на поиски своих избранниц»: в МХТ имени Чехова поставили «Хануму»

Зрителей ждет совершенно новая «Ханума» — в новом переводе, с новыми песнями и диалогами, созданными специально для МХТ. Режиссер спектакля — Виктор Крамер.

«В сегодняшнее непростое время хочется дать людям глоток нормальной человеческой радости, — говорит постановщик. — Мир стал жесткий и суровый, но нам хочется верить, что где-то есть вымышленный Авлабар, где все всегда заканчивается хорошо».

«Роль свахи Ханумы репетирует Ирина Пегова. Если бы не было Ирины, может, и не было бы этого спектакля. В ней есть и красота, и лукавство, и мощная жизненная сила и уникальная женственность — те качества, которые, как мне кажется, есть и в Хануме. Смотря на Иру Пегову, все мужчины должны бежать на поиски своих избранниц. Так что она настоящая Ханума!»