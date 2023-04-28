Возвращение в героическую эпоху: Богомолов выпустил спектакль по пьесе «Вечно живые»

Вечером 28 апреля в Театре на Бронной состоится премьера нового спектакля Константина Богомолов «Вероника» - по пьесе Виктора Розова «Вечно живые».

Зрителям обещают погружение в жизнь людей великой и героической эпохи. Это жизнь на войне и в тылу, в которой есть место трагической любви и подвигу, предательству и раскаянию, потере и обретению нового смысла.

«Это спектакль о молодых людях, почти детях. Они только начинают жить. И уже на старте этой жизни сталкиваются с большими и сложными вызовами. Это история о чистых и честных людях, порой заблуждающихся и слабых, но не мыслящих свою жизнь без большой цели», - говорится в анонсе постановки.

В спектакле заняты Иван Шабалтас, Вера Майорова, Людмила Хмельницкая, Андро Симонишвили, Иван Тарасов, Аня Патокина, Григорий Верник, Василиса Перелыгина, Илья Козырев и другие актеры.

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Премьеры показы запланированы на 28, 29 и 30 апреля, 16, 25 и 30 мая.