Японский режиссер поставил «Преступление и наказание» в петербургском театре

Вопреки политической повестке в питерском БДТ имени Товстоногова выходит спектакль «Преступление и наказание» в постановке японского режиссера. Мотои Миура привез с собой из страны восходящего солнца собственную команду, чтобы показать свое видение Достоевского в непосредственной близости от мест, где разворачивается действие культового романа.

«В Японии, как и в России, стыдно признаться, что ты не читал «Преступление и наказание». По Достоевскому очень интересно ставить спектакли, потому что у него много интересных идей, которые разматываются как клубок, и каждый раз выясняешь для себя что-то новое. В очередной раз я убеждаюсь, что тема преступления и наказания очень современна. За эти двести лет человечество не изменилось — люди все те же», - говорит Мотои-сан.

В БДТ рассказали, что к тексту Достоевского японец подходит как каллиграф, рисующий иероглиф: линии героев рождаются из скупой пластики, кратких реплик и ярких эмоций, сплетаясь в лаконичное целое. В новом спектакле западный психологизм сталкивается с символизмом Востока. Роли играют артисты питерского театра разных поколений.

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Премьерные показы спектакля намечены на 15 и 16 апреля.