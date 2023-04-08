«Играет в спектаклях»: в Театре Европы опровергли увольнение Данилы Козловского

Пока одни задаются вопросом, надолго ли Данила Козловский уехал в Америку, у актера в России на апрель значатся два спектакля. Он должен сыграть в питерском Театре Европы в двух постановках - «Гамлет» и «Коварство и любовь».

Показы первой запланированы на 20 и 21 апреля, второй – на 22 и 23 апреля. Такая информация обозначена на сайте театра, и коллеги Козловского отмечают, что он примет участие в упомянутых спектаклях.

«Он работает в театре с 2007 года и никуда не увольнялся. Он занят в спектаклях репертуара «Вишневый сад», «Гамлет», «Коварство и любовь», в которых и играет», — цитирует пресс-службу МДТ – Театра Европы РИА Новости.

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Брат и пресс-секретарь актера Егор Козловский так же подтвердил журналистам, что запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся.