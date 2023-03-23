«Ночь театров - 2023»: Театр Гоголя проведет открытую репетицию «Грозы»

Вы когда-нибудь мечтали побывать на репетиции настоящего спектакля? Увидеть своими глазами, как рождается сценическая магия? Если да, то у вас есть уникальная возможность в «Ночь театров».

27 марта в рамках ежегодной акции в Театре Гоголя пройдет открытая репетиция спектакля «Гроза. Искушение» по мотивам пьесы Александра Островского. Режиссер постановки — художественный руководитель труппы Антон Яковлев.

В этот вечер (21:00–22:30) Малая сцена театра превратится в репетиционный зал. Зрителям представится уникальная возможность увидеть первые фрагменты спектакля, премьера которого состоится на Большой сцене 17 и 18 мая. Ощутить атмосферу будущей постановки поможет концептуальный видеоряд в фойе и авторское музыкальное сопровождение вечера.