Александр Самойленко на страже семьи: в «Современнике» поставили спектакль «Идеальный расчет»

19 марта в театре «Современник» покажут премьеру - спектакль «Идеальный расчет» по пьесе Джона Бойнтона Пристли «Ракитовая аллея». Режиссер - Дмитрий Креминский.
По сюжету, владельца большого особняка в Англии одолели нахлебники в виде нежелательных родственников. Чтобы выгнать их и вернуть покой своей семье, мужчина объявляет себя преступником, организовавшим международную банду фальшивомонетчиков. Казалось бы, это легкая комедийная история, но она поднимает серьезные вопросы нравственности, честности и справедливости.
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Главного героя играет известный артист Александр Самойленко. Также в постановке заняты Инна Тимофеева, Александр Берда, Анастасия Кутявина, Ольга Родина и другие.
Первые показы намечены на 19 и 20 марта, 12 и 20 апреля.