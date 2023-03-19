Александр Самойленко на страже семьи: в «Современнике» поставили спектакль «Идеальный расчет»

19 марта в театре «Современник» покажут премьеру - спектакль «Идеальный расчет» по пьесе Джона Бойнтона Пристли «Ракитовая аллея». Режиссер - Дмитрий Креминский.

По сюжету, владельца большого особняка в Англии одолели нахлебники в виде нежелательных родственников. Чтобы выгнать их и вернуть покой своей семье, мужчина объявляет себя преступником, организовавшим международную банду фальшивомонетчиков. Казалось бы, это легкая комедийная история, но она поднимает серьезные вопросы нравственности, честности и справедливости.