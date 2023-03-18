Ольга Прокофьева и Игорь Костолевский сыграют в новом спектакле «Любовь по Маркесу»

В Театре имени Маяковского поставили спектакль «Любовь по Маркесу», жанр которого создатели определяют как сценическую фантазию.
По сюжету, 90-летний журналист окунается в свое прошлое, вспоминая одну влюбленность за другой. Его возвращение в молодость, прожитую со страстью, но без любви, оборачивается откровениями о старости, внезапно озаренной сумасшедшим чувством.
В спектакле много музыки и танцев. Главный герой окружен женщинами, и даже живой оркестр на сцене состоит всецело из них. Хореография Дениса Тагинцева, чемпиона мира по латиноамериканским танцам, делает еще более чувственным и без того поэтичный текст.
«Мне близок магический реализм Маркеса как способ взаимодействия с реальностью - когда силой фантазии ты можешь трансформировать мир вокруг. Кажется, на данный момент это единственное, что могут делать люди искусства, - говорит режиссер постановки Егор Перегудов. - Я долгое время занимался романом «Сто лет одиночества» с молодыми актерами, студентами. Сейчас хочется погрузиться в мир магического реализма с народными артистами, мастерами сцены. Тем более, что последние произведения Маркеса – горькие, исповедальные, но при этом очень жизнеутверждающие».
В спектакле заняты Игорь Костолевский, Ольга Прокофьева, Людмила Иванилова, Евгений Парамонов, Ася Фоменко, Анастасия Цветанович и другие артисты.
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Первые показы намечены на 8, 9, 23 и 24 апреля.