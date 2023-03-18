Ольга Прокофьева и Игорь Костолевский сыграют в новом спектакле «Любовь по Маркесу»

В Театре имени Маяковского поставили спектакль «Любовь по Маркесу», жанр которого создатели определяют как сценическую фантазию.

По сюжету, 90-летний журналист окунается в свое прошлое, вспоминая одну влюбленность за другой. Его возвращение в молодость, прожитую со страстью, но без любви, оборачивается откровениями о старости, внезапно озаренной сумасшедшим чувством.

В спектакле много музыки и танцев. Главный герой окружен женщинами, и даже живой оркестр на сцене состоит всецело из них. Хореография Дениса Тагинцева, чемпиона мира по латиноамериканским танцам, делает еще более чувственным и без того поэтичный текст.