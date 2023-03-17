Софья Эрнст сыграет Анну Каренину с прицелом на развод

В апреле в Театре наций состоится премьера спектакля «Каренина. Процесс». Режиссер и автор сценической интерпретации Алла Сигалова решила исследовать знаменитый роман Льва Толстого через призму бракоразводного дела, в котором три главных фигуранта: Анна Каренина, Алексей Каренин и Алексей Вронский.
Постановка анонсирована, как стремительное и чувственное действие о трех формах любви, о трех мировоззрениях, о трех жизненных позициях, о трех личностях, которые волею судьбы скрестились в одной точке. Исходом этого столкновения стала трагическая смерть. Зрителей ждет пересечение разных пониманий долга, обязанностей и любви. Размышления о поисках идеальных отношений в семье, о невозможности найти истину, о явных и скрытых мотивах, которые движут людьми.
«Для меня роман «Анна Каренина» — прежде всего манкий, открывающий бесконечные новые грани сюжет, который близок и интересен любовным мороком, охватившим героев. Он притягивает, его хочется понимать, разбирать и анализировать. То, как в горячую плоть страсти внедряется абсолютно бытовое прохождение судебной тяжбы, дает мощнейший контраст, позволяющий воспринимать эту историю еще острее», — говорит режиссер.
Роль Анны Карениной задумывалась Сигаловой специально для актрисы Софьи Эрнст. Роль Алексея Каренина исполнит Игорь Миркурбанов, а Алексея Вронского — Кирилл Власов. Для себя режиссер придумала роль прокурора, пытающегося разобраться, кто виноват в разводе главных героев. В роли адвоката обвиняемой выступит актер Николай Самсонов.
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Премьерные показы на Малой сцене запланированы на 10 и 11 апреля.