Софья Эрнст сыграет Анну Каренину с прицелом на развод

В апреле в Театре наций состоится премьера спектакля «Каренина. Процесс». Режиссер и автор сценической интерпретации Алла Сигалова решила исследовать знаменитый роман Льва Толстого через призму бракоразводного дела, в котором три главных фигуранта: Анна Каренина, Алексей Каренин и Алексей Вронский.

Постановка анонсирована, как стремительное и чувственное действие о трех формах любви, о трех мировоззрениях, о трех жизненных позициях, о трех личностях, которые волею судьбы скрестились в одной точке. Исходом этого столкновения стала трагическая смерть. Зрителей ждет пересечение разных пониманий долга, обязанностей и любви. Размышления о поисках идеальных отношений в семье, о невозможности найти истину, о явных и скрытых мотивах, которые движут людьми.