«Старомодную комедию» Алексея Арбузова поставили в Театре Моссовета

17 марта в Театре имени Моссовета представят премьеру спектакля по пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия». Это одна из самых интересных и востребованных пьес советской драматургии. Зрителям предлагают переосмысление классической истории о встрече двух немолодых одиноких людей, замкнувшихся в своих личных проблемах, но сумевших найти путь к сердцам друг друга.

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В новой постановке главных героев сыграет дуэт заслуженных артистов России Ирины Климовой и Владимира Майзингера. Режиссер — Владимир Скворцов. Он определил жанр как «мистическая комедия-притча».

«Сам театр — это поэзия. Даже в самых моих жестких по форме постановках она присутствует. Я всегда ищу эту легкость. Но вместе с тем — и юмор», — говорит постановщик.

Показы в сцене «Под крышей» запланированы на 17 и 31 марта, 9 и 27 апреля.