Поминальный обед, экскурсия, фотовыставка: Театр Олега Табакова почтит память своего основателя

12 марта артисты Московского театра Олега Табакова почтят память основателя своей труппы Олега Павловича Табакова, умершего в этот деть в 2018 году.
Утром актеры, художественный руководитель Владимир Машков и сотрудники театра поедут на кладбище с цветами. Весь день в буфетах театра будет организован поминальный обед. Днем в главном здании пройдет экскурсия «Памяти Табакова посвящается...». А в 16:00 труппа вместе с худруком возложат цветы и лампады к скульптурной композиции «Атом солнца Олега Табакова».
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Также с 12 по 20 марта в фойе театра будет представлена фотовыставка «Такой разный Олег Табаков». Страницы труппы в социальной сети будут делиться уникальными архивными видеозаписями и фактами о жизни и творчестве культового артиста.
«Сегодня мы вспоминаем Олега Павловича, нашего небесного художественного руководителя. В театре о нем никогда не забывают, все помнят, каким ярким человеком он был, какой мощный старт развития он давал всему коллективу. Понимание профессии, первый профессиональный успех у многих из нас связан именно с Олегом Павловичем Табаковым, поэтому нам важно, чтобы его дело продолжало жить, а мечты и планы реализовываться!» - цитирует ТАСС Владимира Машкова.