Чайку МХТ имени Чехова запустят в космос

В 2023 году МХТ имени Чехова исполняется 125 лет. Театр отметит эту дату космически. Так его символ - чайку - отправят на орбиту. В прямом смысле.

«Совсем скоро на орбиту отправится фрагмент легендарного мхатовского занавеса. На нем изображена чайка - символ театра, изображающая свободный полет творческой мысли», - цитирует ТАСС представителей Роскосмоса.

В госкорпорации добавили, что чайка может также разместиться и на скафандрах космонавтов. Ну а высшей точкой празднования юбилея станут гастроли театра на Байконуре. Труппа привезет на стартовую площадку постановку, специально созданную для этого случая.

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Кстати, на днях космонавты подарили театру российский флаг, побывавший в космосе. А худрук Константин Хабенский, в свою очередь, предложил летчикам ввести новую традицию – обязательное посещение МХТ имени Чехова перед космическим полетом.