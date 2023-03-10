Принцесса Турандот в Китае будущего: в Театре на Бронной готовят новый спектакль

24 марта в Театре на Бронной состоится премьера спектакля по мотивам философской сказки Карло Гоцци «Принцесса Турандот». Режиссер Андрей Прикотенко перенес действие истории из старинного Китая в невероятное моногосударство будущего, поглотившее весь мир.

«Всех мучают демоны, всеми правят страсти. И все движутся к цели. Поиск себя, поиск друг друга. На фоне и внутри незнакомого, нового, единственного Китая», — говорится в описании постановки.

В проекте заняты актеры Никита Худяков, Василиса Перелыгина, Александр Кудренко, Иван Тарасов, Елизавета Базыкина, Анна Патокина и другие.

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Показы запланированы на 24 и 25 марта, 10 и 18 апреля.