Любовь вопреки миру и времени: в Губернском театре поставили «Сорок первый» Бориса Лавренева

В конце марта в Московском Губернском театре состоится премьера драматического спектакля «Сорок первый» - по одноименной повести Бориса Лавренева 1924 года. Создатели постановки называют этот текст историей о любви, которая рождается вопреки миру и времени. Повесть, кстати, дважды была экранизирована в эпоху СССР.

«Юная тоненькая Марютка, девочка-воин, пишущая нелепые стихи о революции и Ленине, бывшая рыбачка, а теперь революционный снайпер, ведущая счет убитым ею врагам – и Вадим Отрок-Говоруха, поручик белой армии с синими как море глазами, белая кость, враг из другой жизни, другой культуры, которая исчезает безвозвратно в страшной Гражданской войне», - говорится на сайте театра.

«В нашем спектакле от выстрела до выстрела эти двое, как Адам и Ева проживают будто всю историю человечества, библейскую, мифологическую, земную – и хождение по пустыне, и потоп, и обретение рая, и изгнание из него. Люди, в каждом из которых заключена вся планета, весь мир, от капли воды до космической бездны, услышали в себе самое лучшее, истинное, единственно важное – любовь. Так, как нам всем и предназначено».