Домогаров больше не играет мужа Высоцкой: Кончаловский решил заменить актера

Александра Домогарова заменили другим актером в спектакле «Супружеская жизнь. Перестройка». Такое решение принял режиссер и сценарист Андрей Кончаловский. Главную женскую роль в спектакле, который идет на сцене Театра имени Моссовета, исполняет Юлия Высоцкая — жена Кончаловского.

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Прежде, когда постановка демонстрировалась на сцене МХАТ имени Горького, ее партнером был Александр Домогаров. Теперь же в паре с Высоцкой играет Алексей Розин. Были, кроме него, и другие партнеры.

«Так получилось, что у Юли это уже четвертый муж», — объяснил в шутку Кончаловский.

Выбор Алексея Розина объясняется тем, что актер произвел на режиссера хорошее впечатление в спектакле «Укрощение строптивой», поставленном Кончаловским, сообщает издание «РИА ФАН».