В Театре Моссовета выходит новый спектакль Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой

26 февраля в Театре имени Моссовета состоится премьера спектакля режиссера Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка» - по мотивам пьесы Ингмара Бергмана. Постановщик перенес действие фильма «Сцены из супружеской жизни» в Россию времен перестройки. Спектакль отражает 20 лет совместной жизни супружеской пары, показывает изменения отношений героев во времени.

«Жизнь двух человеческих существ, язык проблем, язык мужчины и женщины, который, я бы сказал, с толстовской силой написал великий драматург и режиссер Ингмар Бергман. Мы попытались рассказать не только о личном, но и еще о том, что так подействовало на них и на нас, на людей, на жителей Советского Союза», - цитирует Кончаловского ТАСС.