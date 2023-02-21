Виктор Добронравов и Алексей Гуськов разыграют Моцарта и Сальери в Театре Вахтангова

7 и 8 марта на Основной сцене Театра Вахтангова пройдут премьерные показы спектакля «Амадей». Роль Вольфганга Амадея Моцарта исполнит Виктор Добронравов, а Антонио Сальери — Алексей Гуськов.
Как рассказали в театре, это будет история не о зависти, а о неразделенной любви. Сальери обещает богу целомудрие и праведную жизнь в обмен на возможность стать знаменитым композитором. Он убежден, что бог согласился на эту сделку. Но когда дар гениальности получает не он, а Моцарт — бестактный и взбалмошный подросток — Сальери понимает, что обманут. Имя Amadeus означает любовь бога, и эта любовь обращена на Моцарта, а не на Сальери.
Для композитора мучительно осознавать, что высшие силы выбрали своим инструментом другого человека. Он объявляет сделку с богом недействительной и начинает ему мстить, уничтожая Моцарта.
«Сальери заключил сделку с богом, обменяв свою жизнь на возможность стать известным композитором. А затем оказалось, что в музыке Моцарта эта жизнь была, а в музыке Сальери — нет. Потому что бог и есть сама жизнь. И бог не заключает сделок. Моцарт жизнь жил, а Сальери жизнь себе придумал. Поэтому долгая жизнь Сальери стала ему в тягость, а короткая жизнь Моцарта была прекрасной», — говорит Алексей Гуськов.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В спектакле прозвучит почти два десятка классических произведений. Первые показы запланированы на 7, 8, 17 и 24 марта, 7, 8 и 22 апреля.