Виктор Добронравов и Алексей Гуськов разыграют Моцарта и Сальери в Театре Вахтангова

7 и 8 марта на Основной сцене Театра Вахтангова пройдут премьерные показы спектакля «Амадей». Роль Вольфганга Амадея Моцарта исполнит Виктор Добронравов, а Антонио Сальери — Алексей Гуськов.

Как рассказали в театре, это будет история не о зависти, а о неразделенной любви. Сальери обещает богу целомудрие и праведную жизнь в обмен на возможность стать знаменитым композитором. Он убежден, что бог согласился на эту сделку. Но когда дар гениальности получает не он, а Моцарт — бестактный и взбалмошный подросток — Сальери понимает, что обманут. Имя Amadeus означает любовь бога, и эта любовь обращена на Моцарта, а не на Сальери.

Для композитора мучительно осознавать, что высшие силы выбрали своим инструментом другого человека. Он объявляет сделку с богом недействительной и начинает ему мстить, уничтожая Моцарта.