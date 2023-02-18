Ирина Безрукова сыграет в комедии, поставленной Сергеем Безруковым

20 февраля в Театриуме на Серпуховке состоится премьера комедийного спектакля «Репетиция банкета» с участием Ирины Безруковой.

«Это легкий, очень смешной, сатирический спектакль о том, как мужчины готовятся к празднованию 8 Марта. Задаются вопросом, который заставляет понервничать каждого: «Чего хотят женщины, и что же им подарить?» - пишет актриса в Telegram. - Приглашаем вас вместе с нами весело провести время, поразмышлять, совсем немного пофилософствовать и проявить изобретательность в подходе к выбору подарков».

По сюжету, в обычном рабочем офисе мужчины готовятся к банкету. А любой банкет в трудовом коллективе – это проверка на прочность, изобретательность, щедрость, обаяние и моральную устойчивость.

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В ролях: Владимир Стержаков / Сергей Степин; Александр Андросов; Антон Соколов; Сергей Сафронов; Ирина Безрукова / Татьяна Яковленко. Режиссер постановки – Сергей Безруков.

Показы спектакля запланированы на 20 февраля, 28 марта и 16 мая.