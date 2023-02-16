Владимир Вдовиченков сыграет в спектакле по биографии Федерико Феллини

16 февраля в Театре Вахтангова состоится новая премьера — спектакль «Феллини. 8 ½». Пьеса написана на основе сценария фильма «8 ½» и биографии итальянского режиссера Федерико Феллини.

По сюжету успешный кинорежиссер снимает дорогостоящий фильм, но переживает сильный творческий и личностный кризис. Чтобы преодолеть сложный жизненный этап, он обращается к своему подсознанию, воспоминаниям из детства, снам и фантазиям. Эти поиски приводят героя к неожиданным открытиям и ставят перед непростым выбором.

Главную роль сыграет Владимир Вдовиченков. Также в спектакле заняты Анна Дубровская, Олег Форостенко, Ася Домская, Юрий Шлыков, Светлана Йозефий, Наталья Масич и другие актеры. Режиссер постановки — Лейла Абу-аль-Кишек.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Первые показы запланированы на 16, 17 и 26 февраля, 14 и 21 марта, но на сайте театра указано, что все билеты на эти даты уже распроданы.