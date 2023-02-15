Смешно, но жалко: в МХТ имени Чехова поставили «Дядю Ваню»

В МХТ имени Чехова в четвертый раз за историю театра поставили чеховского «Дядю Ваню». В постановке заняты Авангард Леонтьев, Светлана Колпакова, Дарья Юрская, Павел Чинарев и другие актеры.

«Дядя Ваня» — история про одиночество. Глубокое, глобальное, ментальное одиночество. Во всех пьесах Чехова, и в «Дяде Ване» особенно, люди говорят не то, что они хотят сказать, любят не тех, кого они хотели бы любить, живут не там, где мечтают, занимаются не тем делом, которым бы они хотели заниматься. Казалось бы, можно все изменить, например, просто взять билет и уехать в другой город, но страх перемен обездвиживает. Безысходность по всем показателям», — говорит режиссер спектакля Денис Азаров.

«Тем не менее, мы постараемся отнестись к страданиям персонажей с иронией и сделать эту историю смешно и забавно. Хотя, конечно, всех будет жаль, потому что мне лично, как режиссеру, их очень, очень жаль».