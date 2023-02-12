«Главный бой жизни»: Константин Райкин поставит в «Сатириконе» итальянскую пьесу «Самодуры»

В театре «Сатирикон» приступили к репетициям спектакля «Четыре тирана» - по пьесе «Самодуры» итальянского классика Карло Гольдони. Постановкой занимается худрук труппы Константин Райкин.
«У этой пьесы легкий скользящий радостный текст. Она добрая, веселая, трогательная и вместе с тем очень реалистичная, - говорит режиссер. - И еще я вижу, как точно в ней запечатлен главный бой жизни: материального и духовного, быта и искусства, столкновение обыденности и театральности».
По сюжету, жены и дети четырех «тиранов» стонут под грубым гнетом отцов семейств. И только вмешательство хитроумной синьоры Феличе, супруги одного из самодуров, к всеобщей радости разрешает конфликт.
Новый спектакль, как любая уважающая себя итальянская комедия, не обойдется без карнавальных масок, веселых розыгрышей, темпераментных семейных сцен, без романтики юных влюбленных, без легкомысленных модниц и бравых кавалеров.
В проекте заняты Агриппина Стеклова, Денис Суханов, Наталия Вдовина, Алексей Бардуков, Артем Осипов, Игорь Гудеев, Алена Разживина, Полина Райкина и другие актеры.
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Премьера «Четырех тиранов» планируется в сентябре 2023 года.