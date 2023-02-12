«Главный бой жизни»: Константин Райкин поставит в «Сатириконе» итальянскую пьесу «Самодуры»

Новый спектакль, как любая уважающая себя итальянская комедия, не обойдется без карнавальных масок, веселых розыгрышей, темпераментных семейных сцен, без романтики юных влюбленных, без легкомысленных модниц и бравых кавалеров.

В проекте заняты Агриппина Стеклова, Денис Суханов, Наталия Вдовина, Алексей Бардуков, Артем Осипов, Игорь Гудеев, Алена Разживина, Полина Райкина и другие актеры.

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Премьера «Четырех тиранов» планируется в сентябре 2023 года.