«История запоздалой молодости»: в «Мастерской Петра Фоменко» поставили спектакль по Ремарку

10 февраля в театре «Мастерская Петра Фоменко» состоится премьера нового спектакля «Двадцать третий» — по мотивам романа Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск».

Действие этой постановки 18+ развернется в Германии 1920-х годов — между двумя войнами, во времена нищеты и инфляции.

«Это «история запоздалой молодости» — о человеке, который в ситуации расшатанного мира, несмотря на трудности и нищету, старается не терять человеческого обличия; любит, страдает, сомневается и пытается верить… История поиска себя и смысла существования в мире, раздираемом противоречиями эпохи «безвременья», — говорится в анонсе спектакля.

Режиссером постановки выступил худрук театра Евгений Каменькович. В ролях: Владимир Топцов, Дмитрий Захаров, Юрий Буторин, Павел Яковлев, Вениамин Краснянский, Ксения Кутепова, Олег Любимов и другие артисты.

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Премьерные показы намечены на 10, 11, 19 и 26 февраля, 3, 12 и 20 марта.