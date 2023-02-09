Когда перестают действовать нормы морали: в Театре наций поставили спектакль «Коралловый остров»

Спектакль «Коралловый остров»

Спектакль «Коралловый остров». Фото: theatreofnations.ru

История о детях на необитаемом острове заиграла новыми смыслами.

9 февраля в Театре наций состоится премьера спектакля «Коралловый остров». Его основу легла одноименная приключенческая повесть шотландского писателя Роберта Баллантайна, в которой юные англичане потерпели кораблекрушение и оказались на необитаемом острове.

Эта история была настолько популярна в конце XIX века, что вдохновила Жюля Верна на роман «Два года каникул», Роберта Льюиса Стивенсона на «Остров сокровищ», а столетие спустя Уильям Голдинг написал свой знаменитый роман взросления «Повелитель мух».

В наши дни режиссер Артем Терехин и драматург Светлана Баженова переосмыслили опыт западных литераторов и написали свою пьесу, превратив юношескую робинзонаду в философское размышление о человеческой природе. Как мы меняемся, когда перестают действовать общественные законы и нормы морали? На что мы способны, если дело касается жизни и смерти?

«Мы сейчас живем в таком времени, когда нужно переосмыслять, казалось бы, фундаментальные понятия: дом, дружба, любовь, верность. И «Коралловый остров», и «Повелитель мух» отлично к этому располагают, потому что в этом материале есть прекрасное предлагаемое обстоятельство — дети оказываются в ситуации взрослой жизни», — говорит постановщик Артем Терехин.

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Роли в спектакле исполняют выпускники ГИТИСа 2022 года — мастерской Олега Кудряшова, которые уже засветились в постановке «Толстая тетрадь» Театра наций.

Первые показы запланированы в Новом пространстве (Страстной бульвар, 12) на 9, 10 и 11 февраля, 15, 16 и 28 марта.

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