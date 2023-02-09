Когда перестают действовать нормы морали: в Театре наций поставили спектакль «Коралловый остров»

9 февраля в Театре наций состоится премьера спектакля «Коралловый остров». Его основу легла одноименная приключенческая повесть шотландского писателя Роберта Баллантайна, в которой юные англичане потерпели кораблекрушение и оказались на необитаемом острове.

Эта история была настолько популярна в конце XIX века, что вдохновила Жюля Верна на роман «Два года каникул», Роберта Льюиса Стивенсона на «Остров сокровищ», а столетие спустя Уильям Голдинг написал свой знаменитый роман взросления «Повелитель мух».

В наши дни режиссер Артем Терехин и драматург Светлана Баженова переосмыслили опыт западных литераторов и написали свою пьесу, превратив юношескую робинзонаду в философское размышление о человеческой природе. Как мы меняемся, когда перестают действовать общественные законы и нормы морали? На что мы способны, если дело касается жизни и смерти?