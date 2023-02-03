Валерия Ланская отправилась на поиски женского счастья в новом спектакле

3 февраля в московском театре «Школа современной пьесы» состоится премьера спектакля «Женское счастье». Главную роль в постановке 18+ играет актриса Валерия Ланская.

«Как понять, что на самом деле хочет женщина? Дом, семью, детей или карьеру? Где найти определение женского счастья? В центре событий спектакля – молодая и успешная журналистка. У нее есть все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой. Почему? Что можно еще желать? Она анализирует свою жизнь и осознает, что упустила самое главное…» - говорится в анонсе спектакля на сайте театра.

В проекте также заняты Олег Царев, Иван Мамонов, Виктория Крючкова, Мария Раевская и другие актеры. Режиссер - Мария Федосова. Авторы современной пьесы - Михаил Барщевский и Екатерина Кретова.

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Премьерные показы намечены на 3, 4 и 5 февраля. Следующие даты: 10, 11, 12 и 21 марта, 13, 14 и 15 апреля.