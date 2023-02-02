Театр Et Cetera отмечает юбилей грандиозным спектаклем Владимира Панкова

2 февраля в московском театре Et Cetera состоится премьера спектакля «Мандат» по пьесе Николая Эрдмана. Постановкой занимался мастер жанра саундрама, режиссер Владимир Панков. По его словам, данное произведение удивительно совпадает и резонирует с сегодняшним днем.

«Невероятно смешной текст, в котором каждая фраза запоминается и моментально превращается в цитату, яркие характеры, шаржи, неожиданные повороты, стремительный ритм – все это обещает нам увлекательное грандиозное зрелище», - говорится в анонсе на сайте театра.

В постановке задействованы актеры: Григорий Старостин, Людмила Дмитриева, Наталья Благих, Данил Никитин, Алексей Осипов, Анжела Белянская и другие.

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