Театр Et Cetera отмечает юбилей грандиозным спектаклем Владимира Панкова

2 февраля в московском театре Et Cetera состоится премьера спектакля «Мандат» по пьесе Николая Эрдмана. Постановкой занимался мастер жанра саундрама, режиссер Владимир Панков. По его словам, данное произведение удивительно совпадает и резонирует с сегодняшним днем.
«Невероятно смешной текст, в котором каждая фраза запоминается и моментально превращается в цитату, яркие характеры, шаржи, неожиданные повороты, стремительный ритм – все это обещает нам увлекательное грандиозное зрелище», - говорится в анонсе на сайте театра.
В постановке задействованы актеры: Григорий Старостин, Людмила Дмитриева, Наталья Благих, Данил Никитин, Алексей Осипов, Анжела Белянская и другие.
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На премьерный день 3 февраля уже нет билетов. Следующие показы запланированы на 23 и 24 февраля, 12, 21, 29 и 30 марта.
Добавим, что 2 февраля театр Et Cetera отмечает свой 30-летний юбилей.