«О жизни и смерти через отношения мужчины и женщины»: в Театре наций новая премьера

27 января на Малой сцене Театра наций состоится премьера — спектакль «Терминал 3». Это одноактная драма, входящая в цикл из одиннадцати пьес крупнейшего шведского драматурга Ларса Нурена.

Ее главные персонажи — две семейные пары, которые встречаются в зале ожидания больницы. Молодые супруги ждут рождения первенца, а возрастные пришли на опознание покончившего с собой сына. Ни одна из пар не уверена, что они находятся в нужном месте, но для более взрослых персонажей зал ожидания кажется странно знакомым.

«Глобально это пьеса о жизни и смерти, но поданная через исследование отношений между мужчиной и женщиной. Своеобразная вариация на тему «Сцен из супружеской жизни» Бергмана, — говорит режиссер постановки Никита Кобелев. — В пьесе есть интересный трюк — она начинается абсолютно реалистично, но в определенный момент реальность на наших глазах расслаивается, история взмывает над жизнью конкретных персонажей, становится метафизическим разговором о человеческих судьбах».

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В спектакле заняты актеры: Ольга Белинская, Кирилл Гребенщиков, Алексей Славкин, Ася Фоменко и Дмитрий Журавлев.

Первые показы состоятся 27, 28 и 29 января, 13 и 14 февраля, 18 и 20 марта.