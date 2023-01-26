А как же вурдалаки? В Театре Ермоловой поставили «Вия» как историю любви

В начале февраля в Театре Ермоловой состоится премьера по гоголевскому «Вию». Создатели спектакля сократили и без того короткое название повести до одной буквы «Й». Но сюжет не стали сокращать, а наоборот, расширили.

«Я сам написал инсценировку и позволил себе добавить туда тексты из других произведений Гоголя, поэтому было бы не совсем честно называть этот спектакль «Вий», - говорит режиссер постановки Денис Парамонов.

«Мне показалось что это, прежде всего, история про мужчину и женщину. И полет в ту ночь, когда Хома в первый раз встретил панночку в сарае, описан Гоголем не как что-то ужасное, а как что-то самое прекрасное, что случалось с ним на земле. Вот поэтому и нашу историю, которую мы сейчас репетируем, хочется сделать прежде всего про любовь. Потому что она сильнее смерти и сильнее всего, что есть вокруг».