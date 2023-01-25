Хабенский ставит спектакль к 80-летию победы в Сталинградской битве

5 февраля на Малой сцене МХТ имени Чехова будет сыгран спектакль Константина Хабенского «Сталинград-Волгоград», приуроченный к 80-летию победы в Сталинградской битве.

В основу постановки 12+ легли фрагменты повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» — одной из первых и самых честных книг о Великой Отечественной войне. Однако история победы будет показана через современный Волгоград.

В проекте принимают участие актеры Артем Быстров, Данил Стеклов, Артем Волобуев, Алексей Красненков, Армэн Арушанян, Олег Гаас, Алексей Варущенко и Владимир Любимцев.

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На сайте театра отмечено, что спектакль будет сыгран всего один раз, и доступные для покупки билеты уже на исходе.