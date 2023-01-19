В день рождения Высоцкого в Москве пройдет поэтический спектакль к 85-летию великого барда

25 января исполнилось бы 85 лет культовому поэту и актеру Владимиру Высоцкому. Если ищите, где в Москве в этот день послушать его стихи, отправляйтесь в театр «Сфера».

Там 25 января состоится поэтический спектакль по стихам русских поэтов «Нездешний вечер». В его программе обычно звучат произведения Гумилева, Блока, Бродского, Есенина, Пастернака, Ахматовой, Северянина, Цветаевой и других великих. Но в этот раз постановка будет посвящена юбилею со дня рождения Высоцкого, и его стихи займут свое место наравне с другими голосами XX века.

«Поэт и человек Владимир Высоцкий нам очень близок и совершенно необходим», - говорит главный режиссер театра Александр Коршунов.

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Спектакль состоится 25 января в 19:00 на основной сцене (Каретный ряд, 3, сад «Эрмитаж»).