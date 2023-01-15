В Театре имени Гоголя отметят юбилей Сталинградской битвы спектаклем «Живые и мертвые»

«Гоголь-центр» вернул себе старое название Театр имени Гоголя, и одной из первых его премьер после ребрендинга станет спектакль «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» по роману Константина Симонова. Постановка будет посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве, которое Россия отметит 2 февраля 2023 года.

«Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического. Спектакль о том, как осмыслить не факты сами по себе, не хронику войны, а духовное состояние людей в этом страшном испытании, человеческую основу их поступков, жизнь и смерть в их неразрывной связи на войне. Понять, какой ценой в условиях войны, где нет привычной человеческой логики, люди сохраняют в себе Человека», - говорится в аннотации на сайте театра.

Спектакль поставила заслуженная артистка России Полина Агуреева. В нем играют Илья Шакунов, Максим Литовченко, Алексей Вертков, Николай Чиндяйкин, Юрий Беляев, Иван Добронравов и другие актеры. В постановке также принимает участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

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«Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» будет показан в рамках IV Зимнего международного фестиваля искусств в Москве 5 февраля. О других датах пока не сообщается.