Известные актеры прочтут со сцены «Истории любви» под аккомпанемент ансамбля Юрия Башмета

27 января на Основной сцене МХТ имени Чехова состоится литературно-музыкальный вечер «Истории любви». Артисты в сопровождении оркестра прочтут рассказы авторов, знаковых для Художественного театра, — Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова.

«Каждый рассказ — история любви. Первой, безответной, счастливой, святой… У каждой истории — своя музыка, специально написанная композитором Кузьмой Бодровым», — говорится в анонсе события.

В вечере примут участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Чтецы: Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Аня Чиповская.

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Мероприятие приурочено к 70-летию Юрия Башмета, которое маэстро отметит 24 января. Оно также откроет программу юбилейного года, посвященную 125-летию театра.