В Театре сатиры открыли «Староновогодний кабачок»

Театр сатиры приглашает отметить старый Новый год уютным представлением в духе передачи «Кабачок «13 стульев». Постановка, а если точнее праздничный вечер получил название «Староновогодний кабачок». Зрителей приглашают 12 и 13 января.

«Тепло и уют обещаем, но все будет по-новому. Нынешняя шоу-программа построена на кавер-версиях песен из любимых фильмов в исполнении актеров театра, танцевальной феерии от Сергея Землянского, доброго новогоднего юмора и сюрпризов», — говорится в анонсе театра.

Для гостей прозвучат любимые хиты из культовых советских кинокартин «Карнавальная ночь», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром» и многих других.

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В шоу участвуют Вера Васильева, Александр Ширвиндт, Наталья Селезнева и еще полсотни артистов. В театре отмечают, что хотят сделать подобное шоу ежегодным, каждый раз меняя тему капустника, но в этом году программа будет посвящена советскому кино.