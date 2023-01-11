В конце зимы Театр на Таганке представит веселый спектакль «Лето. Волга. Хмель»

В феврале Театр на Таганке пополнится еще одним спектаклем по Островскому — в честь 200-летия со дня рождения великого драматурга. Труппа поставит пьесу «Горячее сердце». На сцене сатирическая комедия получит новое название — «Лето. Волга. Хмель».

Зрителей ждет целый карнавал самых странных персонажей: юная Параня сбегает из дому, чтобы всегда быть рядом с любимым Васей, влюбленный в нее Гаврюша бескорыстно помогает девушке, а Васю обвиняют в крупной краже. На отца Парани все время падает небо, мачеха героини изменяет мужу и тут еще безумный миллионер собирает в лесу банду разбойников. В итоге получается что-то невероятно смешное.