В Театре на Таганке фильм Кустурицы превратили в клоунаду

В конце января в Театре на Таганке состоится премьера спектакля по сценарию Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот».

Режиссер проекта Юрий Муравицкий называет свою постановку «фанатской», отмечая, что очень трепетно относится к фильму своего знаменитого сербского коллеги. Притом, что адаптировать кинокартину под формат театра оказалось весьма непросто.

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Классический сюжет о разлученных возлюбленных, преодолевающих тяготы судьбы ради воссоединения, перенесен в условное пространство цирка, где каждый герой расскажет свою историю в жанре клоунады.

«Хорошая клоунада – это когда не только весело, но еще и пронзительно, а, может быть даже, грустно. И я надеюсь, что мы сможем разглядеть в этом материале что-то новое, что-то, что осталось незамеченным в фильме», - говорит Муравицкий.

В спектакле занято более двух десятков актеров театра. Первые показы пройдут 28 и 29 января.