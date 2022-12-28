От рождения до бессмертия: в Петербурге поставили мюзикл о жизни Александра Пушкина

Александр Пушкин

Александр Пушкин. Фото: Global Look Press

Солнце русской поэзии сам стал героем постановки.

В феврале 2023 года Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и молодежи представит зрителям премьеру биографического мюзикла о поэте Александре Пушкине.

Музыкальная постановка «Пушкин.Рок.Любовь» соберет на одной сцене артистов балетной и оперной трупп, а также симфонический оркестр под руководством Михаила Голикова. Режиссер — Андрей Егоров, композитор — Виктор Плешак.

«В фокусе зрительского внимания — жизненный путь Александра Пушкина с момента его рождения до обретения им и его творениями бессмертия. Зритель наблюдает как за динамично меняющимся рядом «внешних» событий в жизни героя, так и за его внутренним, наполненным противоречий и конфликтов, развитием», — говорится в анонсе мюзикла.

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Кстати, в честь новогодних праздников создатели спектакля организуют предпремьерный показ — 30 декабря в Таврическом дворце Северной столицы.

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