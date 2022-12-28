От рождения до бессмертия: в Петербурге поставили мюзикл о жизни Александра Пушкина

В феврале 2023 года Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и молодежи представит зрителям премьеру биографического мюзикла о поэте Александре Пушкине.

Музыкальная постановка «Пушкин.Рок.Любовь» соберет на одной сцене артистов балетной и оперной трупп, а также симфонический оркестр под руководством Михаила Голикова. Режиссер — Андрей Егоров, композитор — Виктор Плешак.