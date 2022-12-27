Роза Хайруллина сыграет в спектакле о том, «где мы сейчас»

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Постановка отдает мистикой. По сюжету сельские жители — мужчина и женщина — однажды зашли за угол бани и не смогли вернуться домой. В этом странном месте им встречается таинственный Чувак, который кажется самым близким в мире человеком. В итоге герои запутались: где их прежняя жизнь, что ждет впереди и есть ли вообще это «впереди».

«А что, если архетипическим персонажам однажды доведется пережить беспощадный экзистенциальный опыт? Такой вопрос часто звучал во время репетиций», — говорит режиссер проекта Антон Федоров.

Создатели спектакля придумали историю, в которой и герои, и зрители будут вместе отвечать на вопрос: «где мы сейчас?».