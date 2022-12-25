В «Современнике» поставили детский спектакль «Огниво»

С 25 декабря в «Современнике» (на Другой сцене) запустили показы детского спектакля «Огниво» по мотивам сказки Андерсена. Труппа нечасто выдает что-то, созданное именно для маленьких зрителей, но к Новому году обогатилось постановкой 6+.

Сказка поднимает тему везения, ведь главный герой-солдат сумел поймать удачу за хвост: и огниво добыл, и принцессу в жены взял и королем стал. Но простое везение не может быть моралью, поэтому на сайте театра сказано, что «самым главным оказывается умение быть честным: с миром, с другими, с самим собой».

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В часовом спектакле задействована дюжина молодых актеров «Современника». Показы будут идти каждый день с 26 по 31 декабря и со 2 по 6 января.