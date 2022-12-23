Евгения Добровольская сыграет в спектакле про несбывшиеся мечты одинокой женщины

В январе на Новой сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля 18+ «Космос» — по одноименной пьесе Алексея Житковского.

Жанр постановки обозначили как звездная драма. Главная героиня — учительница английского языка, которая живет в маленьком городке и преподает в той же школе, в которой училась. Жизнь ее безрадостна и пуста: муж давно погиб, сын вырос и отдалился. И вдруг появляется призрачная надежда на счастье: в новостях сообщают, что в город детства приезжает одноклассник героини, знаменитый летчик-космонавт. И, конечно же, он зайдет в родную школу.