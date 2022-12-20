Дмитрий Харатьян и звезды оперных театров Москвы приглашают на шоу «Щелкунчик в Зарядье»

В январе юных москвичей приглашают на уже полюбившуюся балет-оперу-сказку с музыкой Чайковского «Щелкунчик в Зарядье». Постановка возобновляется со 2 по 7 января.

В концертном зале «Зарядье» живые артисты соседствуют с компьютерными персонажами, а спецэффекты, еще недавно доступные только в кино, оживают в реальном времени. В мультижанровом спектакле соединяется все: музыка, хореография, элементы циркового представления и яркие костюмы.