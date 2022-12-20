Дмитрий Харатьян и звезды оперных театров Москвы приглашают на шоу «Щелкунчик в Зарядье»

«Щелкунчик в Зарядье»

Летающая мышь из спектакля «Щелкунчик в Зарядье». Фото: щелкунчиквзарядье.рф

Яркую сказку покажут в центре столицы в первых числах нового года.

В январе юных москвичей приглашают на уже полюбившуюся балет-оперу-сказку с музыкой Чайковского «Щелкунчик в Зарядье». Постановка возобновляется со 2 по 7 января.

В концертном зале «Зарядье» живые артисты соседствуют с компьютерными персонажами, а спецэффекты, еще недавно доступные только в кино, оживают в реальном времени. В мультижанровом спектакле соединяется все: музыка, хореография, элементы циркового представления и яркие костюмы.

Продюсеры постановки Павел Каплевич и Юлия Морозова, режиссер - Нина Чусова. В фантазийном гала-шоу примут участие звезды оперных театров Москвы. В роли Дроссельмейера – «главный гардемарин» России, народный артист Дмитрий Харатьян.

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Юные зрители шоу получать также новогодние подарки, которые входят в стоимость каждого билета. Подробности – на сайте постановки.

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